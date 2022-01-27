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проектор The Freestyle
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Смотри как удобно
Проекция до 100 дюймов на любую поверхность и под любым углом — настраивай The Freestyle под свои предпочтения.
Возьми впечатления с собой
Проектор The Freestyle компактный и легкий — наслаждайся любимым контентом где угодно.
Создай настроение
Объемный звук на 360°, Smart TV и уникальный встроенный контент — выводи вечеринку на новый уровень вместе с The Freestyle.
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*** Креативная визуализация. Изображения, показанные здесь, только для иллюстрации, фактические могут отличаться.