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проектор The Freestyle

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The Freestyle is placed on the ground as the background changes from at a campsite projecting image of an astronaut, a indoor setting with a man lying on a bed and a married couple, respectively. Then a big image of The Freestyle is displayed with a giftbox next to it.

Смотри как удобно

Проекция до 100 дюймов на любую поверхность и под любым углом — настраивай The Freestyle под свои предпочтения.

A hand is pushing the Freestyle downwards to project straight. The background then changes to show The Freestyle in a dark bedroom projecting an image to the wall then projecting upwards to the ceiling.

Возьми впечатления с собой

Проектор The Freestyle компактный и легкий — наслаждайся любимым контентом где угодно.

The Freestyle is floating in the middle of the video while the background keeps changing to show different people holding it. Its position in the middle of the video does not change, but its head tilts 180 degrees to show its flexibility.

Создай настроение

Объемный звук на 360°, Smart TV и уникальный встроенный контент — выводи вечеринку на новый уровень вместе с The Freestyle.

A group of friends are lying down at a living room enjoying a movie projected up to the ceiling. The group is also gathered around a table enjoying a birthday party with The Freestyle projecting the words 'Happy Birthday' on a wall.

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