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При появлении сообщения о сбое в приложении Google, пожалуйста, удалите его обновления и обновите приложение повторно.
Для этого откройте страницу приложения в Play Маркет и нажмите кнопку «Удалить». После удаления нажмите кнопку «Обновить», чтобы установить последнюю версию приложения»
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