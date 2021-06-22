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      Информация о гарантии
      Информация о гарантии Информация о гарантии

      Условия и сроки гарантии для техники Samsung
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      Сведения об обновлении Windows
      Сведения об обновлении Windows Сведения об обновлении Windows

      Обновление до Windows 10 Модели поддерживающие Windows 10 S

      Инструкции и подсказки
      Инструкции и подсказки Инструкции и подсказки

      Здесь можно посмотреть ответы на частые вопросы по технике Samsung
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      Сохранение и перенос информации с мобильного устройства
      Сохранение и перенос информации с мобильного устройства Сохранение и перенос информации с мобильного устройства

      Инструкция по сохранению личных файлов с планшета или смартфона
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      Galaxy Premier Service
      Galaxy Premier Service Galaxy Premier Service

      Для максимального опыта работы с Galaxy Z Flip и Galaxy Fold
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      Ремонт с доставкой в сервис
      Ремонт с доставкой в сервис Ремонт с доставкой в сервис

      Бесплатная доставка вашего смартфона в сервисный центр и обратно курьером
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      Мобильный сервисный центр
      Мобильный сервисный центр Мобильный сервисный центр

      Новая услуга для владельцев Galaxy Fold
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      Your Service
      Your Service Your Service

      Здесь можно зарегистрировать свое устройство, проконсультироваться или записаться в сервисный центр

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      Аккумулятор Galaxy
      Аккумулятор Galaxy Аккумулятор Galaxy

      Узнайте о том, как можно продлить срок службы вашего аккумулятора благодаоя правильному использованию и зарядке
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      Программа утилизации телефонов
      Программа утилизации телефонов Программа утилизации телефонов

      Утилизируйте старый телефон без вреда для окружающей среды
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      Samsung Care+
      Samsung Care+ Samsung Care+

      Программа расширенной гарантии от Samsung
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      SmartThings FAQ
      SmartThings FAQ SmartThings FAQ

      Начало работы с приложением Samsung SmartThings (Android и iOS)
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      Важное обновление для системы безопасности Intel
      Важное обновление для системы безопасности Intel Важное обновление для системы безопасности Intel

      Уязвимость для несанкционированного повышения привилегий в Intel AMT/SBT
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      Samsung Smart View
      Samsung Smart View Samsung Smart View

      Приложение для просмотра мультимедийного контента с мобильного устройства или компьютера на телевизоре Samsung Smart TV
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      Новости и уведомления
      Новости и уведомления Новости и уведомления

      Важная информация от службы поддержки
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      Негарантийный ремонт смартфонов
      Негарантийный ремонт смартфонов Негарантийный ремонт смартфонов

      Цены на замену дисплея и задней панели Samsung Galaxy
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      Рекомендации пользователям смартфонов и планшетов Samsung
      Рекомендации пользователям смартфонов и планшетов Samsung Рекомендации пользователям смартфонов и планшетов Samsung

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      Международная гарантия на ноутбуки Samsung
      Международная гарантия на ноутбуки Samsung Международная гарантия на ноутбуки Samsung

      Получайте обслуживание своего ноутбука за границей.
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      Сервис Samsung: Условия и положения │ Резервное копирование и удаление данных

      Ознакомьтесь с последними Условиями обслуживания Samsung и Политикой резервного копирования и удаления данных
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      Удаленная поддержка
      remote service remote service

      Воспользуйтесь удаленной поддержкой от технического специалиста для настройки и устранения неполадок
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      Защита Samsung account
      Защита Samsung account Защита Samsung account

      Настройка двухфакторной проверки подлинности. Обезопасьте учетную запись, используя при входе защиту паролем и дополнительный метод проверки.
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