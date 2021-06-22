Уважаемые пользователи!

При появлении сообщения о сбое в приложении Google, пожалуйста, удалите его обновления и обновите приложение повторно.

Для этого откройте страницу приложения в Play Маркет и нажмите кнопку «Удалить». После удаления нажмите кнопку «Обновить», чтобы установить последнюю версию приложения»

